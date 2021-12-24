Ціна на газ у Європі опустилася нижче за $1300

Ціна на газ у Європі під час біржових торгів у п'ятницю опустилася нижче за $1300 за 1 тис. куб. м свідчать дані лондонської біржі ICE, повідомляє ТАСС.

Ціна січневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася до $1253 за 1 тис. куб. м, або €107 за МВт·год (виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара, ціни на ICE представлені в євро за МВт·год).

Загальне зниження вартості газу з початку дня становить 19%.

Біржова ціна газу в Європі 21 грудня вперше в історії подолала позначку $2000 за 1 тис. куб. м на тлі холодів і при аномально низьких запасах газу в європейських підземних сховищах.