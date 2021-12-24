Разумков про РНБО: всі підуть на допити через запровадження санкцій

Колишній спікер ВР та голова об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков вважає, що члени Ради з національної безпеки та оборони (РНБО) нестимуть персональну відповідальність через рішення щодо запровадження санкцій.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Лівий берег"﻿.

Разумков сказав, що намагався пояснити президенту помилковість використання механізму санкцій, запроваджених РНБО.

"Я напряму казав президенту, що це не за законом і це буде його особиста відповідальність. Не РНБО. А його всі переконували, щоб відповідальність буде спільна. Це неправда. Відповідальність - тих, хто ставить підпис. Рада національної безпеки та оборони ходитиме на допити 100%" , – заявив він.

За його словами, мине час і члени РНБО будуть змушені нести персональну відповідальність за ухвалення таких рішень.

"Сьогодні ж ідуть суди. Усі будуть ходити розповідати в судах, що було, чого не було. Але РНБО - це дорадчий орган, який щось рекомендує президенту. І право президента як голови Ради національної безпеки і оборони або ввести в дію таку пропозицію, або ні" , – відзначив політик.

Як відзначив Разумков, президент у відповідь на його аргументи відповідав, що запровадження таких рішень – це колективна відповідальність Ради національної безпеки і оборони.