Subaru показала електричний спорткар та концепти STI

Subaru в рамках Токійського автосалону покаже відразу чотири новинки. Головною прем'єрою стане електричний концепт-кар STI E-RA, що знаменує перехід компанії в електричну еру, повідомляє РБК-Україна.

Концепт STI E-RA названий експериментальною спортивною машиною для вуглецево-нейтрального майбутнього. Перспективна модель представить нові елементи дизайну, які можуть бути використані в майбутніх автомобілях Subaru. Японський автовиробник всі подробиці щодо технічної частини новинки тримає в секреті. Відомо лише те, що прототип буде повністю електричним.

Крім електричного STI E-RA, Subaru також продемонструє три концепції серії STI Performance: WRX S4, Levorg і BRZ. Заряджений седан WRX S4 отримає новий аеродинамічний обвіс, пофарбований в рожевий колір, а також великий задній спойлер з вуглецевого волокна.

На фото: Subaru WRX S4

Концептуальний Subaru Levorg STI Performance від серійних машин буде відрізнятися вишнево-червоними акцентами по кузову, а також новою системою вихлопу. Купе Subaru BRZ STI Performance можна буде дізнатися за вишневим кольором кузова і новим елементам екстер'єру. Більше офіційної інформації про новинки стане відомо на початку січня 2022 року.