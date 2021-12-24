НАТО не сприймає серйозно пропозиції РФ – посол

Росія шантажує і Україну, і решту країн. Про це заявила посол України в НАТО Наталія Галібаренко в інтерв'ю виданню "Європейська правда".

Загроза нового нападу Росії на Україну стала темою номер один у світі, про неї ведуть переговори президенти. Щодо НАТО, то посол України Наталія Галібаренко сказала, що спочатку там усі "були дуже схвильовані" .

"Скажу за своїми контактами, що ризик нападу на Україну ще на початку цього місяця оцінювався як дуже високий, і дискусія була дуже гарячою. Але далі ми організували відповідні візити: міністр закордонних справ відвідав Брюссель, пройшло міністерське засідання у Ризі, приїжджали фахівці з лінії спецслужб. Був серйозний обмін інформацією, якою володіють сторони. Як наслідок, ми з НАТО прийшли до консолідованої оцінки того, що відбувається. Коли оцінки збігаються, стає можливим працювати над тим, як реагувати", - стверджує Галібаренко.

Також вона уточнила, що західні партнери вважають, що "Росія дуже сильно підвищує ставки на політичній арені" .

"Вона шантажує і Україну, і всіх разом. Деякі проміжні цілі вже досягнуті: Росія домагалася прямого контакту з Байденом, і вона його отримала. Тепер ситуація нагнітається для того, щоб "вкинути" їхню пропозицію про червоні лінії, про нові межі та гарантії безпеки в Європі Росія діє за звичною схемою: вона сильно маніпулює, піднімає ставки, загострює ситуацію - а потім погоджується домовлятися.В даний час вони шантажують також весь НАТО і говорять про свої "турботи з безпеки через розширення Альянсу". щоб сісти за стіл переговорів та почати домовлятися", – вважає посол.

Говорячи про пропозиції, які письмово висунула Росія до НАТО, Галібаренко зазначила, що в Альянсі його серйозно не сприймають.