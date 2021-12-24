Переговори США та РФ будуть тристоронніми, Україну представить Америка – нардеп
Інтерпретація президента РФ Володимира Путіна в тому, що Росія бере участь у двосторонніх переговорах тільки з США - це його позиція для внутрішніх якихось цілей, пропаганди. Для України критично важливо, щоб США захищали та представляли українські інтереси в цих переговорах з Росією, пише Владислав Красінський, РБК-Україна.
Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.
За його словами, тут є елементи човникової дипломатії, але найголовніше, що США виступають адвокатом України. Мережко зазначив, що США чітко зробили заяву, що вони не збираються приймати якісь рішення в обхід України, а потім змушувати їх приймати.
"По суті, ці переговори США-Росія будуть тристоронніми. Україна буде там представлена Сполученими Штатами, які будуть захищати наші інтереси і нашу позицію", - заявив він.