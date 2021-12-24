Біля берегів Австралії збудують вітряні електростанції

Мадридська BlueFloat Energy оголосила про намір збудувати три величезні вітряні електростанції біля австралійського узбережжя, дві з них будуть змонтовані на плавучих платформах, повідомляє 3Dnews.

Будівництво здійснюватиметься спільно з консалтинговою компанією Energy Estate, що діє у Сіднеї, Канберрі та Аделаїді.

Об'єкт Hunter Coast Offshore Wind Project потужністю 1,4 ГВт збудують біля узбережжя Нового Південного Уельсу, у тому ж штаті буде реалізований і проект Wollongong Offshore Wind Project на 1,6 ГВт, а об'єкт Greater Gippsland Offshore Wind Project потужністю 1,3 ГВт у штаті Вікторія. За даними BlueFloat Energy, перші два проекти будуть плавучими конструкціями, а основу останнього встановлять на морському дні.

Проекти справді великі. Відомо, що у 2020 році у всьому світі було побудовано офшорні вітряні електростанції загальною потужністю 6,1 ГВт, трохи менше, ніж у 2019 році (6,24 ГВт). За прогнозами експертів, завдяки новим будовам сукупна потужність вітряних електростанцій у світі збільшиться до 2030 року до 270 ГВт.

Наразі в Австралії немає жодної офшорної вітряної електростанції. До кінця листопада місцевий парламент схвалив закони, що передбачають підтримку відповідної галузі та дозволяють створювати нові робочі місця, залучати інвестиції у будівництво як самих станцій, так і інфраструктури для передачі електроенергії.

В останні роки все більше компаній бере участь у реалізації офшорних вітряних проектів - від Шотландії до Японії. Плавучі вітрогенератори відрізняються від тих, що монтуються на морське дно тим, що їх можна використовувати навіть у прибережних водах з великою глибиною.