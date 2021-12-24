5 продуктів на новорічному столі, які допоможуть знизити холестерин
Високий рівень холестерину, так само як і гіпертонію, називають "тихим вбивцею" через відсутність яскраво виражених симптомів. За оцінками лікарів, холестерин підвищується в основному через вживання жирної їжі, відсутність фізичних навантажень, куріння та пристрасті до алкоголю, повідомляє Российская газета.
Один із ключових способів знизити рівень холестерину в крові - це харчуватися здоровою їжею та займатися фізкультурою, однак у новорічні свята важко виконати дві ці умови. Однак є п'ять продуктів, які цілком можна замінити на корисні аналоги і при цьому не зіпсувати святкову вечерю, а зробити її тільки кращою.
Вибір на користь риби
Так замість м'яса на стіл краще подавати рибу, наприклад, лосося. Він багатий омега-3 жирними кислотами, допомагає знизити тиск, рівень тригліцеридів (жирів у крові) та швидкість утворення артеріальних бляшок.
Здоровий перекус
Поширений перекус у вигляді чипсів перед святковою вечерею краще замінити на горіхи. Вони багаті на вітаміни і фітостероли, які знижують всмоктування холестерину в кишечнику. Перевагу варто віддати несолоним горіхам, наприклад, волоським.
Якщо олія, то рослинна
Для надання аромату стравам під час смаження краще використовувати оливкову або рапсову олію замість вершкового, в якому багато насичених жирів. Вони призводять до підвищення рівня ліпопротеїнів низької густини в крові (так званий поганий холестерин).
Десерт також важливий
Як десерт можна подати фруктовий пудинг, в якому є клітковина. Вдалим варіантом буде використовувати в десерті яблука, виноград, цитрусові або полуницю, в яких міститься пектин, що на 10% знижують рівень холестерину.
А замість заварного крему можна використовувати рослинні вершки – соєві чи вівсяні. Вони ідеально доповнять пудинг або торт і не зашкодять кровоносних судин.