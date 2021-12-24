В Австралії виявили рідкісну рибу з "руками"

Цю рибу раніше бачили лише чотири рази. Тому її віднесли до групи тварин, що зникають, повідомляє Корреспондент.

Біля берегів Тасманії за допомогою глибоководної камери на глибині 150 метрів вперше за 22 роки виявили рідкісну "ходячу" рибу. Вчені впевнені, що вона живе лише в Австралії, пише ВВС.

Риба "ходить" по морському дні за допомогою рук. Також вона може плавати.

Раніше риба траплялася на очі лише чотири рази. У зв'язку з цим її віднесли до видів, що перебувають під загрозою зникнення.