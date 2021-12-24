Кожен другий українець вважає реальною загрозу вторгнення РФ – опитування

49,2% українців вважають реальною загрозу повномасштабного вторгнення Росії до України, повідомляє Новое время.

Такими є результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

41,4% респондентів упевнені, що вторгнення на українські території не буде.

При цьому, 57,8% опитаних вважають недостатніми дипломатичні та оборонні зусилля української влади щодо запобігання вторгненню Росії. Вважають зусилля достатніми 27,1% українців.

Опитування проводилось з 13 по 16 грудня. Було опитано 1203 особи методом телефонного інтерв'ю у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій Донбасу та Криму. Статистична похибка не перевищує 3,2%.