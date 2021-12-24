Ф'юрі відмовився від захисту титулу WBC

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі найближчим часом не має наміру захищати свій титул, який раніше відібрав у американця Деонтея Вайлдера. Про це заявив промоутер одіозного британця Френк Воррен, повідомляє Обозреватель.

В інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV англієць розповів, що Ф'юрі та обов'язковий претендент по лінії WBC Ділліан Вайт не можуть домовитися про розподіл гонорару. А битися за "дрібні" гроші Циганський Король не має наміру.

Тайсон Ф'юрі перед Різдвом. Джерело: скріншот

"В одному з наших найближчих шоу буде бій Тайсона Ф'юрі. Але він не захищатиме чемпіонський пояс. WBC і Вайт розбираються в Арбітражному суді щодо гонорарів. І навряд чи варто чекати рішення найближчим часом, оскільки слухання в суді пройдуть лише в березні.

Едді Хірн вважає, що його боєць заслужив 45%. Я впевнений, що він повинен отримати п'яту частину (20%). Поки це питання не буде вирішено, жодних переговорів не вестимемо. Так що раніше червня бій Вайта та Ф'юрі не відбудеться", – безапеляційно заявив Воррен .

З іншого боку, це навряд чи дає зелене світло Олександру Усику для зустрічі з Ф'юрі. По-перше, українець все ж таки зобов'язаний дати реванш Ентоні Джошуа. А по-друге, кримчанина цікавить об'єднання титулів, а Тайсону навряд чи дозволять виставити пояс на кін раніше проведення обов'язкового захисту.

Втім, Олександр Красюк, промоутер Усіиа, відверто говорив, що веде переговори з представниками і Джошуа, і Ф'юрі.