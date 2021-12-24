Польща може збудувати паркан на кордоні з Україною
Віце-прем'єр Польщі Ярослав Качинський допустив, що Польща може побудувати паркан на кордоні не тільки з Білоруссю, а й з Україною. Він назвав причину, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.
За його словами, Польща повинна бути готова до "років занепокоєння, агресії".
"Я не виключаю, що вже споруджувану прикордонну дамбу необхідно буде зміцнити і продовжити до кордону з Україною", - сказав він.
За його словами, невідомо, в якому напрямку піде ця агресія, за якою моделлю підуть росіяни.
"Звичайно, у нас є інформація, отримана нашими службами, вони дозволяють нам підготуватися до різних варіантів, але на сьогодні у нас немає чіткої вказівки. Все вступило в нову фазу", - оцінив Качинський.