Корисні властивості зеленої кави

Зелену каву одержують за допомогою різної обробки кавових зерен, які замість того, щоб проходити весь процес випалу, залишають сохнути. Тому боби залишаються сирими і, отже, мають зелений колір, на відміну від темних смажених бобів, повідомляє Bio-green.

Зелена кава складається з безлічі дорогоцінних елементів, які благотворно впливають на наш організм: це антиоксиданти, вітаміни групи В та мінеральні солі.

Кофеїн, що міститься в зеленій каві, поглинається набагато повільніше, і усувається так само повільно. Це запобігає виникненню потенційних побічних ефектів від його вживання, таких як безсоння або діарея.

Таким чином, кофеїн залишається в циркуляції набагато довшим, продовжуючи дію енергії. Якщо з чорною кавою ефект відчувається приблизно через 30 хвилин, але зникає протягом декількох годин, випивка чашки зеленої кави покаже результати на більш тривалий проміжок часу. Таким чином стимулюються концентрація та увага, стримуючи почуття втоми.

Зелена кава менш кисла, її pH близький до 5, тому вона робить менший вплив на слизову оболонку шлунка. Завдяки антиоксидантам він протидіє старінню клітин, запаленням та можливому виникненню раку. У порівнянні з зеленим чаєм, він містить антиоксиданти щонайменше вчетверо більше.

Хлорогена кислота згодом перетворюється на кавову кислоту, вона надає дієву допомогу проти розвитку запальних процесів. Вживання цього напою також приносить користь шкірі та волоссю. Зрештою, спостерігається зниження холестерину.

Цей напій не підходить вагітним і жінкам, що годують, а також дітям. Також слід уникати, якщо ви страждаєте на безсоння та тахікардію.