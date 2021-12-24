РФ звинуватила Україну в підготовці нового наступу на Донбасі

Ситуація на Донбасі продовжує деградувати, а Київ готується вирішити конфлікт військовим шляхом. Про це заявила офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, повідомляє "Интерфакс".

"Близько 10 тисяч західних військових інструкторів перебувають в Україні, 4 тисячі з них – із США", – заявила Захарова в п'ятницю під час брифінгу.

Вона підкреслила, що "було б добре, якби ситуація покращувалася" :

"Так, можливо, це порушувало б Мінські домовленості, але практика "на землі", ситуація, обстановка, вона б говорила про ефективність присутності цих людей на користь мирного процесу. Але все рівно навпаки".

Як стверджують у МЗС РФ, західні інструктори вчать українських військових відання наступальних дій, у тому числі в умовах міста.

"Чим більше стає інструкторів, тим більше стає військовий бюджет України. Чим більше туди постачає озброєння, тим частіше ми чуємо вибухи не лише на лінії зіткнення, - вони відбуваються безпосередньо в районі цивільної інфраструктури", - сказала Захарова.

Вона наголосила, що всі заяви про те, що іноземні військовослужбовці в Україні беруть участь у заходах щодо забезпечення безпеки та оборони цієї країни та у "стримуванні російської військової агресії – це брехня" .

"Ці інструктори займаються просто прямим підбурюванням і безпосередньо керують тими подіями, що розгортаються на наших очах на Донбасі", – сказала Захарова.

Вона заявила, що за останні два тижні Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ нарахувала 7 тисяч порушень припинення вогню – уп'ятеро більше, ніж минулого грудня.

"Замість того, щоб покласти край громадянській війні, що триває вже восьмий рік, Київ, схоже, готується до силового вирішення проблеми Донбасу", - додала офіційний представник МЗС РФ.