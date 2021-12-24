Порошенко про підозру в держзраді: "Я приїду – поговоримо"
"5 канал" опублікував анонс інтерв'ю з експрезидентом Петром Порошенком, якому нещодавно підписали підозру в державній зраді через постачання вугілля з ОРДЛО.
В опублікованому фрагменті Порошенко висловив своє ставлення до цієї ситуації.
"Це божевілля. Я – 5-й президент держави, і ви повинні мати перед тим, як щось проголошувати переконливі докази і для суспільства, і для наших міжнародних партнерів", - заявив політик.
"Я приїду – поговоримо!", – додав Порошенко.
Дату публікації повного інтерв'ю мовник не назвав, але закликав стежити за анонсами.
Раніше експрезиденту та лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді через постачання вугілля з окремих районів Донецької та Луганської областей у 2014-2015 роках.
Відзначимо, "5 канал" і "Прямий" належали напряму Порошенку, але нещодавно він продав їх холдингу "Вільні медіа", власником якого є нардепи від "ЄС", а також ведучі та менеджери цих каналів.