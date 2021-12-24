Порошенко про підозру в держзраді: "Я приїду – поговоримо"

"5 канал" опублікував анонс інтерв'ю з експрезидентом Петром Порошенком, якому нещодавно підписали підозру в державній зраді через постачання вугілля з ОРДЛО.

В опублікованому фрагменті Порошенко висловив своє ставлення до цієї ситуації.

"Це божевілля. Я – 5-й президент держави, і ви повинні мати перед тим, як щось проголошувати переконливі докази і для суспільства, і для наших міжнародних партнерів" , - заявив політик.

"Я приїду – поговоримо!" , – додав Порошенко.

Дату публікації повного інтерв'ю мовник не назвав, але закликав стежити за анонсами.

Раніше експрезиденту та лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку повідомили про підозру﻿ в державній зраді через постачання вугілля з окремих районів Донецької та Луганської областей у 2014-2015 роках.

Відзначимо, "5 канал" і "Прямий" належали напряму Порошенку, але нещодавно він продав їх холдингу "Вільні медіа", власником якого є нардепи від "ЄС", а також ведучі та менеджери цих каналів.