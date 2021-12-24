Росія підтвердила готовність до діалогу з НАТО

У Москві підтвердили готовність до прямого двостороннього діалогу з НАТО щодо проєкту угод про гарантії безпеки. Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова на брифінгу, повідомляє Лента.Ру.

Дипломат нагадала, що документи включають заборону на подальше розширення Північноатлантичного альянсу на схід і розміщення ударних систем і озброєнь в безпосередній близькості від російських кордонів. Вона також розповіла, що російська сторона розглядає запрошення взяти участь у засіданні ради Росія – НАТО.

"Як відомо, внаслідок цілеспрямованих недружніх дій щодо представництва Росії в НАТО, його нормальна діяльність стала неможливою, і була призупинена" , - підкреслила Захарова.

За її словами, усі російські дипломати та співробітники апарату головного військового представника повернулися на батьківщину.