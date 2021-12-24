Ведучий телеканалу "Рада" звинуватив нардепа у "любові до Путіна"

В прямому ефірі парламентського телеканалу "Рада" напередодні ввечері сталася словесна суперечка між ведучим - відомим блогером Сергієм Івановим та нардепом від проросійської ОПЗЖ Олександром Качним, повідомляє УНІАН.

Іванов і Качний не приховували неприязне ставлення один до одного. Зокрема, нардеп нагадав журналісту його неоднозначні відео на Youtube, у відповідь той назвав їх сатирою.

"Я що хочеш можу говорити на телеканалі "Рада", я народний депутат. А ви не все можете" , - заявив у якийсь момент нардеп, додавши, що Іванов не має права працювати на телеканалі.

Ведучий своєю чергою звинуватив депутата в підтримці президента РФ Володимира Путіна та "руського миру".

"Вам же подобається Путін, Росія, ви захищаєте російські інтереси в Україні, навіть тут проводите проросійську пропаганду" , - заявив Іванов.

Качний у відповідь сказав, що любить Україну, є українцем і виріс на Київщині. Натомість він нагадав, що Іванов до столиці приїхав з Луганщини.

Далі дискусія перейшла на тему окупації Криму та Донбасу.

"Ви поклали Україну під Путіна у 2014 році" , - сказав Іванов Качному.

Той розсміявся.

Дискусія завершилася тим, що депутат покинув студію. Іванов після цього також почав сміятися.