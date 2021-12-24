Названо десять найкращих оптичних ілюзій року

Мерехтливі вогні, гумові сандалі і слайми потрапили до переліку найкращих оптичних ілюзій року, повідомляє УНІАН.

Найкращу ілюзію сприйняття або когнітивну ілюзію року визначають на спеціальному конкурсі вже 16 років - в рамках Європейської конференції з візуального сприйняття в Іспанії.

Наразі конкурс відбувається в онлайновому форматі. Всі охочі можуть запропонувати свою ілюзію, переможця обирають шляхом голосування.

Цьогоріч на першому місці - оптична ілюзія з шахівницею та дзеркалом, у якому видно фантомну шахову фігуру.

Друге місце обійняла "Ілюзія роздягальні" - приклад явища, коли спостерігачі не бачать змін через те, що вони відбуваються поступово.

Третя премія дісталася "Ілюзії подвійного кільця", зав’язаній на незвичайному русі двох кілець.

Сандалі Сrocs та шкарпетки - на четвертому місця. Ця ілюзія зав’язана на сприйнятті кольору.

П’яте місце дісталося ілюзії, яка обігрує здатність сприймати складні сцени лише на основі інформації про рух.

Незвична коробка (чи декілька коробок) від батька та дочки - на шостому місці.

Іграшка, що володіє властивостями неньютонівської рідини, дзеркало і рука, що майже на перетворилася на слайм, - на сьомій позиції.

Ілюзія руху об’єкта, який насправді статичний, посіла восьме місце.

Шестикутники, що перетворюються на тривимірний куб, - на передостанній позиції.

Нібито рух мерехтливого світла замикає топ.