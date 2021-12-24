Глоба розповів, які знаки зодіаку чекають на великі зміни у 2022 році.

Рік, що настає, обіцяє бути насиченим на різні події. За словами астролога Павла Глоби, з кардинальними змінами у житті зіштовхнуться чотири знаки зодіаку, повідомляє Профиль.

Телець

У представників цього знака великі зміни відбудуться в особистому житті. Зазвичай консервативні Тільці відчують необхідність змін, причому основні події відбуватимуться аж до серпня. Крім того, можливі зміни у світогляді, а також поява нових ідей, що сприятливо позначиться на фінансовій сфері.

Близнюки

Близнюкам доведеться розставити пріоритети та позначити для себе нові цілі. Щоб досягти їх, потрібно докласти максимальних зусиль, але результат того коштуватиме. Не виключено, що доведеться переглянути стосунки з друзями та близькими.

Лев

Леви захочуть подолати застій, який вони раптом відчують. Також виникне потреба приділити увагу роботі над собою. Якщо захочеться випробувати нові емоції, не слід чинити опір і упускати шанс привнести фарб у життя. Глоба порадив іти назустріч змінам.

Водолій

Для Водоліїв майбутній рік стане часом великих змін, причому зміни будуть позитивними. У багатьох вдасться здійснити свої мрії та плани. Головне – знайти баланс між внутрішнім світом та реальністю.