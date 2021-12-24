У Маріуполі знешкодили міжнародну злочинну групу, яка викрадала людей
У Маріуполі СБУ знешкодила міжнародну злочинну групу, яка викрадала людей. Зловмисники викрадали людей та змушували їх займатися наркоторгівлею. У разі відмови – застосовували до потерпілих насильство та погрожували вбивством.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Діяльність угруповання координував з Близького Сходу уродженець однієї з країн Південного Кавказу, так званий "злодій у законі", який причетний до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.
За його наказами члени групування налагоджували збут важких наркотиків. Для цього вони втягували у наркобізнес місцевих жителів, яких утримували залякуваннями.
За даними слідства, зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації і потім змушували потерпілих повертати неіснуючі борги, при цьому застосовували зброю і завдавали їм тяжкі тілесні ушкодження.
Задокументовано факти вимагання грошей на суму майже 20 тис. дол.