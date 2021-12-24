У ПриватБанку стартували виплати "1000 грн за вакцинацію"

ПриватБанк почав виплачувати своїм клієнтам "тисячу Зеленського за вакцинацію". Сталося це на 6 день після офіційного старту виплат, що стартував 19 грудня. А до цього – починаючи з 13 грудня, – гроші видавалися у тестовому режимі, повідомляє Обозреватель.

Про це заявив прессекретар установи Олег Серга. При цьому він зазначив, що наразі карту для отримання виплати отримали вже 3 млн клієнтів установи.

"ПриватБанк розпочав виплати державної допомоги "єПідтримка" своїм клієнтам, які оформили у Приват24 спеціальну цифрову картку та подали заявку у Дії. Насьогодні клієнти банку оформили понад 3 млн карт "єПідтримка". Її можна оформити за 15 секунд" , – йдеться в повідомленні.

Українці відкрили вже майже 6 млн карток для отримання "тисячі Зеленського за вакцинацію"

Понад 5,8 млн українців відкрили віртуальні карти для отримання "тисячі Зеленського за вакцинацію". Отримали ж ці гроші вже понад 2,3 млн. громадян.

Про це у своєму Telegram повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що загалом українці вже витратили 210 млн грн – переважно на книги, кіно, театр та залізничні квитки.

Де можна витратити виплату

Зі свого боку Дія в Telegram представила список компаній-партнерів програми єПідтримка, на товари та послуги яких українці можуть витратити свою виплату.

"Багато бізнесів підтримали проєкт, тому розповідаємо, як із користю витратити допомогу від держави" , – йдеться в повідомленні.

Кіно

Планета Кіно – якщо ви відкрили картку єПідтримка у Mono, то за 1000 грн можете придбати 4 сертифікати на знижку, по 250 грн кожен. До кожного сертифіката попкорн у подарунок;

Мультиплекс пропонує власникам карток ПриватБанку абонемент у кіно. Абонемент за 1000 грн – це 11 сеансів на місцях GOOD або 7 візитів на місця IMAX.

Книжки

Книголав пропонує сертифікат на 1000 грн, який автоматично дозволяє вибрати на сайті книги на 1400 грн;

Vivat – під час вибору будь-яких книг на суму від 1001 до 1200 грн сума у кошику автоматично зменшується до 1000 грн;

Наш Формат – у разі замовлення від 750 грн отримаєте 2 книги у подарунок, від 1000 грн – 3 книги. Якщо сума замовлення до 1050 грн, видавництво округляє її до 1000 грн;

BIZLIT – із промокодом epidtrymka дарують ще 20% знижки. Тоді матимете не 1000 грн на книги, а 1200 грн.

Події

Сoncert.UA пропонує придбати сертифікат на 1000 грн. Знижки сертифікат не дає, проте ними можна скористатися протягом року;

Ticketsbox пропонує сертифікати номіналом 200, 500 та 1000 грн. З сертифікатом можна придбати зі знижкою або безкоштовно оформити квитки на ексклюзивні концерти та інші події.

Спорт

Sport Life пропонує сертифікат на 2000 грн за 1000 грн. Сертифікатом можна сплатити будь-який абонемент у мережі Sport Life;

hiitworks пропонує різні пакети тренувань за 1000 грн – для початківців, персональні та групові. Також єПідтримкою можна сплатити будь-який абонемент.

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