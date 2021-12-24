SkyUp оголосив про масштабний розпродаж квитків: знижки до 50%

Авіакомпанія SkyUp Arilines влаштувала для пасажирів святкову акцію до Нового Року. Квитки на рейси можна купити зі знижкою від 10% до 50%, та про знижку можна дізнатись лише у новорічну ніч, повідомляє Сьогодні.

Інформація про акцію розміщена на офіційному сайті компанії.

Для того, щоб отримати знижку необхідно на офіційному сайті SkyUp натиснути "написати листа". Пасажир заповнює листа до Санта-Клауса. Далі у формі, що з'явиться, потрібно вказати свої особисті дані та обрати рейс, що цікавить.

Знижки діятимуть лише на рейси, які виконуватимуть до 22 квітня 2022 року. Обрати можна будь-який із заявлених у розкладі польотів.

/ Фото: скріншот

Важливо правильно вказати ім'я та прізвище, оскільки на електронну пошту у новорічну ніч прийде лист із промокодом зі знижкою.

/ Фото: скріншот

Скористатись цією пропозицією українці зможуть протягом двох тижнів, до 14 січня 2022 року включно.

Проте, кількість пасажирів не може перевищувати вказану під час заповнення форми. А оплатити квитки можна лише банківською картою. Також не можна використовувати кошти з особистого балансу пасажира.