SkyUp оголосив про масштабний розпродаж квитків: знижки до 50%
Авіакомпанія SkyUp Arilines влаштувала для пасажирів святкову акцію до Нового Року. Квитки на рейси можна купити зі знижкою від 10% до 50%, та про знижку можна дізнатись лише у новорічну ніч, повідомляє Сьогодні.
Інформація про акцію розміщена на офіційному сайті компанії.
Для того, щоб отримати знижку необхідно на офіційному сайті SkyUp натиснути "написати листа". Пасажир заповнює листа до Санта-Клауса. Далі у формі, що з'явиться, потрібно вказати свої особисті дані та обрати рейс, що цікавить.
Знижки діятимуть лише на рейси, які виконуватимуть до 22 квітня 2022 року. Обрати можна будь-який із заявлених у розкладі польотів.
Важливо правильно вказати ім'я та прізвище, оскільки на електронну пошту у новорічну ніч прийде лист із промокодом зі знижкою.
Скористатись цією пропозицією українці зможуть протягом двох тижнів, до 14 січня 2022 року включно.
Проте, кількість пасажирів не може перевищувати вказану під час заповнення форми. А оплатити квитки можна лише банківською картою. Також не можна використовувати кошти з особистого балансу пасажира.