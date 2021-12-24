Зеленський анонсував модернізацію пунктів пропуску на кордоні
Наступного року розпочнеться модернізація міжнародних пунктів пропуску на українських кордонах у рамках програми "Велике будівництво". Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час виступу на форумі "Велике будівництво: дороги та мости", пише Константин Катышев, Корреспондент.
"Про розвиток прикордонної інфраструктури. Справді, тут уже зроблено чимало. А у 2022 році в рамках програми розпочнеться модернізація міжнародних пунктів пропуску", – повідомив Зеленський.
Він запевнив, що на кордонах створять комфортну інфраструктуру для українців та гостей держави, а також для бізнесу.
"Збільшимо пропускну спроможність за рахунок електронної черги – тобто сучасної інфраструктури", – пообіцяв президент.