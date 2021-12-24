Зеленський анонсував модернізацію пунктів пропуску на кордоні

Наступного року розпочнеться модернізація міжнародних пунктів пропуску на українських кордонах у рамках програми "Велике будівництво". Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час виступу на форумі "Велике будівництво: дороги та мости", пише Константин Катышев, Корреспондент.

"Про розвиток прикордонної інфраструктури. Справді, тут уже зроблено чимало. А у 2022 році в рамках програми розпочнеться модернізація міжнародних пунктів пропуску", – повідомив Зеленський.

Він запевнив, що на кордонах створять комфортну інфраструктуру для українців та гостей держави, а також для бізнесу.