Всі хіти у новорічному звучанні: TVORCHI випустили альбом HITS New Year Edition
Відомий український гурт TVORCHI потішив фанів атмосферною новинкою. Вони перевипустили хіти у новому альбомі зі святковим звучанням, повідомляє 24 Канал.
Успішний гурт TVORCHI презентував новий альбом як ніколи вчасно – у сам розпал передсвяткової метушні. HITS New Year Edition – це колекція всіх хітів дуету у новорічному звучанні.
Новорічний альбом TVORCHI
Музиканти оновили улюблені пісні шанувальників. Тепер там чутно тиху гру дзвіночків та бубонців. Нова святкова мелодія та ритм вдало демонструє настрій свята та занурює в казкову атмосферу.
До EP (мініальбому) увійшло 5 найбільш відомих хітів TVORCHI:
- "Мова тіла",
- "Не танцюю",
- "Віч-на-віч,
- Falling
- Bonfire.
Новий альбом TVORCHI HITS New Year Edition, як зазначають музиканти, стане ідеальним доповненням новорічної вечірки. Бо варто увімкнути бодай один трек, як все наповнюється атмосферою Різдва і Нового року.
TVORCHI – Falling (New Year Edition) (Mood Video): дивіться онлайн