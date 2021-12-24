У Туреччині гірські селища засипало снігом по дахи

У Туреччині спостерігаються сильні снігопади у Східному Причорномор'ї, що випало до двох метрів снігу, повідомляє Корреспондент.

Через снігопад та зледеніння припинили навчання у початкових та середніх школах у Трабзоні, Ризі, Артвіні та Гіресуні.

Найбільше від снігопадів страждають гірські райони. У деяких селах снігом засипало вулиці та будинки.

Через вузькі вулиці в селах спецтехніка не може працювати в цих населених пунктах. Місцеві жителі лопатами відкопують свої будинки.