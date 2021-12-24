Як прати пуховик у пральній машині та вручну. Корисні поради

В зимовий сезон одним з найактуальніших питань для кожної домогосподарки є – як правильно попрати пуховик, щоб наповнювач не збився, а матеріал не зіпсувався. Експерти стверджують, що це можна зробити як руками, так і за допомогою пральної машини, проте потрібно знати кілька нюансів, повідомляє Обозреватель.

Всього одна помилка в процесі може назавжди відправити верхній одяг на смітник. Далі - як правильно очищувати пуховик на основі порад клінінгових компаній та виробників одягу (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як прати пуховик вручну

Перш за все, необхідно уважно обдивитися виріб, витягнути вміст кишень і зняти накладні хутрові елементи, адже їх не рекомендують прати без необхідності.

Експерти радять використовувати спеціальний порошок для прання верхнього одягу, або рідкі засоби. Температура води, в якій завчасно потрібно замочити пуховик на 15-20 хв. не повинна перевищувати 30 градусів.

Не можна терти матеріал, щоб позбутися бруду, адже можна пошкодити структуру наповнювача і колір виробу. Для окремих плям краще використати м'яку губку або щітку.

Після прання одяг важливо правильно вижати і висушити. Для цього рекомендують обережно зжимати кожну частину, не скручуючи пуховик. Від правильної сушіння залежатиме, в якому стані буде утеплювач і наскільки добре він грітиме.

Для того, щоб наповнювач не постраждав, вижатий верхній одяг спочатку потрібно покласти на м'який рушник, щоб він забрав зайву вологу, а потім повісити на плечики підходящого розміру. Після усіх маніпуляцій сухий виріб потрібно розпушити і добре потрясти, щоб утеплювач ліг рівномірно.

Як прати пуховик в пральній машині

Для початку потрібно переконатися, що пуховик можна прати в машинці, перевіривши етикетку, і вивернути його. Для автоматичного прання також вартує обрати спеціальний миючий засіб, який не залишить білих плям, адже звичайний порошок може погано вимиватися.

Фахівці діляться лайфхаком – щоб наповнювач не збивався, можна покласти в барабан тенісні м'ячики, або аналоги, які продаються у відповідних відділах. А щоб виріб не "роздувся" з ним можна попрати рушник, який не линяє.

На сучасних пральних машинках є спеціальна програма для прання пуховиків, проте якщо її немає можна ввімкнути делікатне прання і встановити температуру води так, щоб вона не перевищувала 30 градусів.

Щоб наповнювач не збивався, можна покласти в барабан тенісні м'ячики

Функцію віджимання при цьому краще відключити – швидкий віджим на високій швидкості не піде на користь пуховику, а при гіршому сценарії може його зіпсувати. Натомість рекомендують налаштувати подвійне полоскання, щоб краще вимити мильний засіб.