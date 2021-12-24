Чиновників у китайському місті покарали за недостатні зусилля у боротьбі з COVID-19

Влада Китаю покарала високопоставлених осіб міста Сіань (провінція Шеньсі) за недостатні заходи контролю та запобігання поширенню коронавірусу COVID-19. Про це пише газета South China Morning Post, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За її даними, Центральна комісія Комуністичної партії Китаю (КПК) з перевірки дисципліни заявила, що 26 функціонерів КПК покарані за "недостатню суворість у запобіганні та контролю над спалахом" коронавірусу. Їм, ймовірно, зробили державну догану.

У заяві комісії зазначається, що в ході інспекцій з'ясувалося, що влада міста виявила слабку запопадливість при проведенні тестувань на коронавірус, а також погану координацію при реагуванні на випадки зараження COVID-19, що перешкоджало відстеженню контактів інфікованих у Сіані.

Китайська влада, за даними представника дисциплінарної комісії, буде припиняти "бюрократичні тяганини в роботі по боротьбі з хворобами, такі як ухилення від відповідальності, бездіяльність, перекладання відповідальності та вирішення питань у негативному ключі" .

SCMP зазначає, що зазвичай китайським чиновникам, яких вважають нездатними контролювати поширення коронавірусу, або роблять догану, або їх звільняють. Так, нагадує газета, у жовтні партійного секретаря в автономному районі Внутрішня Монголія звільнили після спалаху коронавірусу. А у серпні від виконання обов'язків усунули голову комісії охорони здоров'я міста Чженчжоу.

У п'ятницю добовий приріст випадків коронавірусу в Сіані, населення якого перевищує 13 млн осіб, становив 49. Таким чином, загальна кількість заражень у результаті спалаху COVID-19 у місті досягла 250. За даними місцевих ЗМІ, із Сіаня коронавірус завезли до п'яти міст, в тому числі в Пекін.

Напередодні влада міста Сіаня запровадила жорсткі обмеження у сфері роботи громадського транспорту, масових заходів, переміщень мешканців у зв'язку зі зростанням випадків зараження коронавірусом. У місті призупинено роботу міжміського транспорту, мешканцям, за винятком невідкладних випадків рекомендовано не залишати будинки, відвідування магазинів для придбання продуктів та товарів першої необхідності дозволено лише одній людині в сім'ї один раз на два дні.

У повідомленнях не йдеться про те, який штам зафіксовано у Сіані. Поки що в країні виявлено сім випадків зараження штамом "омікрон", який активно поширюється у світі. Чотири випадки підтверджено у місті Гуанчжоу (провінція Гуандун), два – у місті Чанша (провінція Хунань) та один – у місті центрального підпорядкування Тяньцзіні.