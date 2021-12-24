Електромобіль Tesla при зарядці спалив будинок у Дніпрі

У Дніпрі на вулиці Нахімова горів житловий будинок. Причиною пожежі, за попередніми даними, є електромобіль Tesla, повідомляє АвтоПортал.

Зважаючи на все, електрокар Tesla спалахнув при зарядці. Після прибуття на місце пожежники встановили, що вогонь охопив гараж на першому поверсі будинку та існує загроза розповсюдження вогню на всю будівлю.

Площа спалаху склала 70 кв. м, а його ліквідація зайняла 50 хвилин. У гасінні взяли участь 23 особи та 6 одиниць техніки.

Пожежа практично повністю знищила гараж і електромобіль Tesla, що зберігаються в ньому, і два мотоцикли. Також вогнем пошкоджено сходову клітку в будинку, внутрішнє та зовнішнє облицювання стін.

На щастя, обійшлося без людських жертв чи постраждалих, однак у пожежі загинули домашні вихованці – два коти отруїлися чадним газом.