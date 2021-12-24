Франція посилює карантин через рекорд по COVID-хворим

У Франції посилять карантинні правила. Це пов'язано з рекордним числом добового зростання захворюваності на COVID, яке зафіксували 23 грудня, пише Іванна Шовкун, РБК-Україна.

Так, у Франції у пасажирів вимагатимуть показати негативні тести на COVID для поїздки на курортні території.

Міністерство охорони здоров'я заявило, що новий захід набуде чинності 28 грудня і торкнеться мандрівників як із материкової Франції, так і з-за кордону.

Таких заходів вжили після того, як у четвер у країні було зареєстровано щоденний рекорд - 91 608 випадків захворювання на коронавірус. При цьому у Франції швидко поширюється новий штам "Омікрон".