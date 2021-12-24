В Україні можуть посилити карантин через "Омікрон"

Адаптивний карантин в Україні можуть посилити, якщо буде широке поширення штаму коронавірусу "Омікрон". Зокрема, щодо масочного режиму та санітарної обробки рук. Про це в інтерв'ю заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє Укрінформ.

За його словами, всі протиепідемічні заходи, такі як вакцинація, носіння масок, дистанціювання, обробка рук, також продовжать працювати проти штаму "Омікрон".

"Дивитимемося, які норми виявляться більш ефективними, і, швидше за все, відповідні коригування можуть бути внесені і до нашого адаптивного карантину щодо посилення масочного режиму, обробки рук", - зазначив Кузін.

Він додав, що основний фокус медиків зводитиметься до виявлення нових випадків "Омікрону" та до максимального їх обстеження.