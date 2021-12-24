До Одеси прибув фрегат ВМС Франції

Фрегат Військово-морських сил Франції Auvergne прибув у п'ятницю до Одеси. Про це, із посиланням на прес-службу ВМС Збройних сил України, повідомляє ТАСС.

"Сьогодні, 24 грудня, до одного з причалів морського вокзалу міста Одеси пришвартувався фрегат Військово-морських сил Французької Республіки Auvergne. Даний тип кораблів призначений для протичовнової оборони, знищення надводних кораблів та завдання ударів по наземних об'єктах супротивника", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що фрегат увійшов до Чорного моря 14 грудня. У Національному центрі управління обороною РФ повідомили, що сили Чорноморського флоту контролюють дії французького корабля.