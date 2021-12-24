Японія та США погодили план захисту Тайваню

Японія та США погодили план мобілізації збройних сил на випадок можливого загострення ситуації навколо острова Тайвань. Про це, посилаючись на Kyodo, повідомляє Корреспондент.

Стверджується, що за цим планом корпус морської піхоти США обладнає тимчасові бази на островах Нансей, які розташовані на південь від Японії до Тайваню. Якщо Китай розпочне військову операцію проти Тайваню, то на цих базах буде розгорнуто військо.

Американські військові розгорнуть свою високомобільну артилерійську ракетну систему на тимчасовій базі, а японські збройні сили нададуть матеріально-технічну підтримку. Йдеться про постачання боєприпасів та палива.

Зараз Японія і США мають близько 40 ділянок-кандидатів уздовж ланцюга Нансей, що складається з приблизно 200 островів, у тому числі безлюдних.