Автотранспорт силовиків отримав нові номерні знаки

На службовому транспорті українських силовиків почали з'являтись нові номерні знаки. Нововведення торкнуться всіх структур, що входять до системи МВС – прикордонників, ДСНС та Нацгвардії, повідомляє Autoconsulting.

Як пояснив речник МВС Артем Шевченко, нововведення запроваджено на пропозицію міжнародних партнерів.

"Раніше у військових були чорні номери. Тепер, наприклад, Нацгвардія, показує, що вона ближча до народу, тому й відбулися зміни. Нововведення стосуються і форми нацгвардійців. Як багато хто помітив, зараз у них уже синя форма, а не камуфляж", – сказав Шевченко .

У свою чергу спікер Нацгвардії Руслан Музичук додав, що новий та сучасний держстандарт для номерних знаків було затверджено минулого року.

Судячи з інфографіки, Держприкордонслужба отримає автомобільні номери з латинською літерою B та зеленим "прикордонним" хрестом, Нацгвардія – букву G та восьмикутну зірку зі смолоскипом, Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту – літеру Е та червоно-синій "рятувальний" хрест.

При цьому чорні знаки, згідно з ДСТУ 4278:2019, залишаться для автомобілів, причепів, автобусів, самохідних машин та механізмів Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.