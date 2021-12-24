У Фінляндії підірвали Tesla Model S із опудалом Маска

Житель Фінляндії Туомас Катайнен підірвав свій Tesla Model S 2012 року, посадивши в його салон опудало Ілона Маска, повідомляє Новое время.

Як пише Daily Mail, причиною стало невдоволення автовласника сервісом компанії.

Побачивши повідомлення про несправність, він звернувся до офіційного представника Tesla, де заявили про проблему з акумулятором електрокара.

"Автомобіль стояв близько місяця у майстерні дилера Tesla, і нарешті мені зателефонували, що вони нічого не можуть зробити для моєї машини, єдиний варіант — замінити весь акумулятор" , — розповів Катайнен.

За словами чоловіка, вартість цього становила до 20 тисяч євро, у зв’язку з чим він вирішив, що краще підірве автомобіль та звернувся для цього до місцевих YouTube-блогерів, які відвезли Tesla до покинутого кар'єру, де підірвали за допомогою 30 кг вибухівки разом з «Маском» .