Арешт Порошенка схвалено судом та підписано в Генпрокуратурі

Печерський районний суд дав згоду на затримання Петра Порошенка. Про це, посилаючись на джерело в правоохоронних органах, пише Телеграм-канал "Українські Новини".

Зазначається, що рішення ухвалено сьогодні вранці в рамках розслідуваної ДБР справи за підозрою в державній зраді.

"Суд дав згоду на затримання Порошенка з метою приводу до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - пише канал.

Крім того, видання "Головком" повідомляє, що в Офісі генпрокурора підписали арешт Порошенка .

"Виконувач обов'язків генпрокурора Олексій Симоненко підписав клопотання про арешт екс-президента та лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка та заставу в сумі 1 мільярд гривень", – повідомляє видання.

Про це "Головком" дізнався від трьох окремих джерел, наближених до Офісу генпрокурора.

У той же час, генпрокурор Ірина Венедиктова знаходиться також у Києві. Але, за даними джерела, вона зараз у відпустці.

Нагадаємо, Петро Порошенко зараз перебуває з робочим візитом у Європі. Він обіцяв повернутися до України у середині січня.