Як швидко штам Омікрон може поширитися в Україні: відповідь МОЗ
У Міністерстві охорони здоров'я заявили поки що не можуть дати прогнозу про поширення штаму коронавірусу "Омікрон" в Україні. Про це заявив Ігор Кузін у інтерв'ю, повідомляє Укрінформ.
За словами Кузіна, у Європі цей штам поширюється переважно серед невакцинованих.
"Тому для України зараз спрогнозувати його перебіг буде дуже важко. Тому ми орієнтуємось лише на результати лабораторних досліджень" , - зазначив він.
Кузін повідомив, що за попередньою інформацією, Омікрон майже вдвічі більш заразний за штам Дельта, подвоєння кількості випадків становить у середньому від 1,5 до 3 днів.
"Це дуже велика швидкість поширення. І залишається ще багато змінних, які невідомі щодо цього штаму. Щодо основних прогнозів. Прогнозується, що за рахунок швидкого поширення в Європі протягом кількох тижнів Омікрон переважатиме і замінюватиме штам Дельта" , - додав він.