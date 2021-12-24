Як швидко штам Омікрон може поширитися в Україні: відповідь МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я заявили поки що не можуть дати прогнозу про поширення штаму коронавірусу "Омікрон" в Україні. Про це заявив Ігор Кузін у інтерв'ю, повідомляє Укрінформ.

За словами Кузіна, у Європі цей штам поширюється переважно серед невакцинованих.

"Тому для України зараз спрогнозувати його перебіг буде дуже важко. Тому ми орієнтуємось лише на результати лабораторних досліджень" , - зазначив він.

Кузін повідомив, що за попередньою інформацією, Омікрон майже вдвічі більш заразний за штам Дельта, подвоєння кількості випадків становить у середньому від 1,5 до 3 днів.