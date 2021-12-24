До України морем доставлять 650 тисяч тонн вугілля

До України морським шляхом надійде 650 тисяч тонн вугілля задля стабільного проходження опалювального сезону 2021-2022 років, повідомляє Укрiнформ.

Про це під час брифінгу розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

«Україна забезпечена енергоресурсами. Завдяки роботі, зокрема атомної та теплової генерації, проходимо період знижених температур спокійно», - зазначив очільник Міненерго.

За його словами, передбачається, що морським шляхом до України надійде 650 тисяч тонн вугілля, зокрема з США, Колумбії та Австралії.

Міністр додав, що на сьогодні запаси газу у ПСГ складають більше 14,5 млрд кубометрів, чого цілком достатньо для проходження опалювального сезону.

«НАК «Нафтогаз» має необхідні ресурси, але в разі необхідності буде збільшено обсяг імпорту», - підсумував міністр енергетики Герман Галущенко.

Станом на 21 грудня поточного року до України вже надійшло 6 кораблів з близько 400 тис. тонн вугілля, у тому числі зі США, Колумбії та Австралії.