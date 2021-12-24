Рейтинг найпопулярніших сайтів українського інтернету

Дослідницька компанія "Kantar Україна" поділилася своїм щомісячним ТОП'ом найпопулярніших сайтів в українському інтернеті за листопад 2021 року. Рейтинг містить 25 позицій, повідомляє УНІАН.

Згідно з даними аналітиків, трійка лідерів залишилася незмінною – це Google, Youtube та Facebook.

У "Kantar Україна" наголосили, що традиційний осінній розпродаж, присвячений "Чорній п'ятниці", допоміг інтернет-магазинам та маркетплейсам збільшити охоплення своїх сайтів. Відтак у листопаді Rozetka.com.ua, Prom.ua, Olx.ua, Aliexpress.ru приросли на 5%, Epicentrk.ua та Hotline.ua – на 3%

Серед магазинів, які не потрапили в ТОП, але суттєво піднялися в рейтингу, відзначається Eva.ua (36-те місце проти 81-го у жовтні 2021) та Comfy.ua (26-те місце проти 40-го у жовтні 2021).

Карантинні обмеження та введення "дистанційки" в школах повернули освітній портал Naurok.com.ua до лав найпопулярніших сайтів, причому відразу на 16-е місце. Водночас єдиний новинний портал, що потрапив в рейтинг – Tsn.ua з показником охоплення 19,6%.