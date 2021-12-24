Ревакцинація має подовжувати термін COVID-сертифікату – Кузін
Бустерна доза вакцини від коронавірусу має продовжувати термін дії COVID-сертифіката. Але поки невідомо, на який саме термін. Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів в інтерв'ю виданню "Укрінформ".
"Ревакцинальна доза вакцини, за логікою ЄС, повинна продовжувати термін дії сертифіката. Це зараз предмет переговорів, як це буде відображатися в "Дії", але бустерна доза повинна продовжувати дію сертифіката", - зазначив він.
За його словами, це питання зараз обговорюється. Але при цьому Кузін уточнив, що людям певних категорій, яким бустерна доза необхідна за станом здоров'я, термін дії сертифікату не продовжуватимуть.
"Третя додаткова доза вакцини проти COVID-19 вводиться для того, щоб сформувалася повноцінна імунна відповідь. Тому сертифікат не доцільно продовжувати, тому що, по суті, ми лише досягаємо того рівня імунітету, який заявлено в інструкції про використання вакцин, або під час клінічних досліджень", - додав санлікар.