Ревакцинація має подовжувати термін COVID-сертифікату – Кузін

Бустерна доза вакцини від коронавірусу має продовжувати термін дії COVID-сертифіката. Але поки невідомо, на який саме термін.﻿ Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів в інтерв'ю виданню﻿ "Укрінформ".

"Ревакцинальна доза вакцини, за логікою ЄС, повинна продовжувати термін дії сертифіката. Це зараз предмет переговорів, як це буде відображатися в "Дії", але бустерна доза повинна продовжувати дію сертифіката" , - зазначив він.

За його словами, це питання зараз обговорюється. Але при цьому Кузін уточнив, що людям певних категорій, яким бустерна доза необхідна за станом здоров'я, термін дії сертифікату не продовжуватимуть.