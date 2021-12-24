Україна має брати участь у переговорах США, ЄС та НАТО з Росією - Куліба

Україна має брати участь у переговорах західних країн із Росією.

Про це заявив у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Так, Дмитро Кулеба пише, що Україна підтримує ідею, щоб США, ЄС, НАТО розмовляли з Росією, поки що основною темою є припинення міжнародного збройного конфлікту в Європі, агресії Росії проти України.

"Питання євроатлантичної безпеки зараз вирішується в Україні, тому Україна має брати участь у консультаціях щодо безпеки на цю тему", – додав Кулеба.