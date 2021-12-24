У Порошенка чекають інформацію від генпрокурора з приводу його "затримання"

Захист колишнього президента України Петра Порошенка чекає офіційну інформацію від Офісу генпрокурора з приводу дозволу на його затримання. Сьогодні ЗМІ поширили інформацію про те, що Печерський райсуд Києва дозволив затримати його для участі в засіданні з обрання запобіжного заходу, пише Олег Черниш, РБК-Україна.

"У ЗМІ з'явилася інформація, що Офіс генпрокурора в особі пана Симоненка підписав і направив цілий пакет клопотань про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою 1 млрд гривень. Це абсолютний абсурд, ми знаємо, як себе веде Офіс президента, Офіс генпрокурора, ДБР і Печерський суд... Тому змушені констатувати, що подібна інформація цілком може бути правдива, але ці органи зберігають мовчання і коментарів не дають" , - зазначив адвокат Ігор Головань.

За словами адвоката Іллі Новікова, захисту Порошенка не відомо про рішення суду у його справі.

"Ми орієнтуємося на інформацію в ЗМІ, в тому числі російських ЗМІ, які цю новину підхопили. Ми цього не знаємо, таке рішення приймалося за відсутності адвокатів Порошенка. Ми очікуємо будь - яку інформацію з Печерського суду, від Офісу генпрокурора, щоб вони спростували або підтвердили, що таке клопотання було подано" , - додав він.

Видання звернулося до Печерського райсуду Києва з проханням підтвердити або спростувати інформацію. Прессекретар суду Віталій Чергавий сказав, що такі засідання проходять зазвичай в закритому режимі, а сам факт винесення рішення щодо Порошенка він не може ані підтвердити, ані спростувати через "закінчення робочого часу" в п'ятницю.

"Робочий час сьогодні завершився, відповідно, я не маю технічної можливості перевірити цю інформацію про засідання" , - сказав він.

Отримати будь-який коментар від Офісу генпрокурора або Служби безпеки України на момент публікації також не вдалося.

Нагадаємо, 20 грудня Порошенку оголосили підозру у державній зраді і пособництві терористичним організаціям "ЛДНР". Йдеться про організацію нібито контрабандної схеми поставок вугілля в 2014-2015 роках.

Його викликали повісткою до Держбюро розслідувань, але він не з'явився, оскільки виїхав за кордон і обіцяє повернутися в січні.