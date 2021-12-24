Вбивство Шеремета: суд зняв електронний браслет з Антоненка

Шевченківський райсуд Києва продовжив терміни нічного домашнього арешту обвинуваченому у вбивстві журналіста Павла Шеремета ветерану АТО Андрію Антоненку, але зняв з нього електронний браслет, повідомляє Новое время.

"Суд ухвалив: клопотання прокурора про продовження Антоненку терміну дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити частково. Продовжити Антоненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби — з 23:00 до 6:00. Термін дії запобіжного заходу встановити два місяці - до 24 лютого 2022 року включно" , — заявила головуюча суддя Оксана Голуб.

За словами адвоката Антоненка Дмитра Кругового, суд також зняв із ветерана АТО електронний браслет та змінив йому місце відбування домашнього арешту, оскільки він змінив місце проживання.

Терміни нічного домашнього арешту також продовжили ще одній обвинуваченій у справі Юлії Кузьменко. Для Яни Дугарь продовжили термін дії зобов’язань.

Справа Шеремета

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок підриву автомобіля в Києві. Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугарь затримали наприкінці 2019 року за підозрою в причетності до вбивства журналіста.

У травні 2020 року затриманим змінили підозри. Антоненко, за даними слідства, тепер не організатор, а виконавець за попередньою змовою, Кузьменко є виконавцем, а Яна Дугарь — пособником. Жоден з обвинувачених не визнає свою причетність до вбивства журналіста.

30 квітня 2021 року Андрію Антоненку змінили запобіжний захід з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Юлія Кузьменко також знаходиться під домашнім арештом, а щодо Яни Дугарь продовжує діяти запобіжний захід у вигляді особистих зобов’язань.

20 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що переписується з Яною Дугарь і допустив причетність до справи Шеремета осіб, пов’язаних з контррозвідкою Служби безпеки України.

Уже новий глава МВС Денис Монастирський у вересні заявив, що зрушення в розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета щодо замовників будуть тільки після рішення суду щодо виконавців.

12 вересня на Київщині знайшли мертвим суддю Печерського районного суду Віталія Писанця, який розглядав клопотання про продовження запобіжних заходів для підозрюваних у справі Шеремета.

20 вересня стало відомо, що звільнили першого заступника голови Нацполіції Євгена Коваля, який керував слідчо-оперативною групою, що розслідувала вбивство. Він заявив, що вважає своє звільнення політичним.

27 вересня 2021 року суд змінив запобіжний захід Антоненку з цілодобового на нічний домашній арешт.