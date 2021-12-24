П'ятнадцять танкерів зі зрідженим газом прямують із США до Європи

Кількість танкерів, які перевозять скраплений природний газ (ЗПГ) і прямують із США до Європи, зросла за добу у півтора рази, повідомляє Oilpoint.

«Кількість танкерів, які перетинають Атлантичний океан зі зрідженим природним газом зі США та оголосили пунктами призначення порти Західної Європи, підскочила на 50% всього за 24 години на тлі погіршення в ситуації з енергетичною кризою в ЄС», — пише агентство Blооmberg.

За його даними, число танкерів тепер становить 15 після, тоді як у середу їх було 10, при цьому є ще 11 танкерів із ЗПГ зі США, які не оголосили пункт призначення, але їхній маршрут передбачає, що вони прямують до Європи.