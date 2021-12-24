США працюють над планом передачі Україні розвідданих – NYT

Пентагон працює над планом надання Україні оперативних розвідданих, щоб та могла ефективно реагувати при можливому вторгненні Росії. Про це, з посиланням на The New York Times і неназваних ними чиновників адміністрації президента США Джо Байдена, повідомляє Ліга.net.

Журналісти зазначають, що цей план, напевно, викличе обурення Росії, якщо його схвалить Байден. Проте саме надання таких розвідданих може допомогти Україні запобігти потенційній атакі Росії.

Джерела NYT кажуть, що оперативні розвіддані включатимуть зображення російських військ у режимі реального часу. Інформація про пересування сил РФ дозволить визначати, чи сили РФ перетнути кордон. Крім того, речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що група американських радників відвідала Україну для оцінки її потреби в протиповітряній обороні.

Також джерела видання кажуть, що в американському керівництві розглядають ідеї надання Україні експертів з кібервійни і озброєння, яке планувалося відправити до Афганістану до його захоплення талібами. Проте, передача розвідданих є найбільш значущою з цих ідей для опору до можливого вторгнення РФ, пишуть журналісти.

У виданні зазначають, що адміністрація Байдена усвідомила, наскільки важливою є для українського уряду оперативна інформація в режимі реального часу. Один із джерел NYT зазначив, що США вже передають Україні більше розвідматеріалів, ніж це було до стягування до її кордонів російських військ.