Запуск "Північного потоку-2" знизить ціну газу для України - Путін

Президент Росії Володимир Путін заявив, що запуск "Північного потоку-2" знизить ціну на газ для багатьох країн, включаючи Україну. Він назвав дурним рішення не запускати трубопровід, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

За його даними, мова про "Північний потік-2" зайшла на засіданні Державної ради РФ. В ході наради Путін назвав дурною протидію запуску трубопроводу, оскільки це забезпечить європейський ринок додатковими обсягами газу і знизить ціни на біржі.

"А оскільки багато країн, включаючи ту ж Україну, яка залежить від споту сьогодні, це їх власний вибір був, вони не хочуть у нас купувати безпосередньо, і для них ціна б впала" , - додав російський президент.

Нагадаємо, Російська компанія "Газпром" знизила постачання газу до ЄС через Польщу та Україну.