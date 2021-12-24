monobank планує встановити в Києві банкомати

Віртуальний monobank планує в першому кварталі 2022 року запустити продаж акцій, починаючи з паперів S&P 500 і встановити власні банкомати, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми почнемо з паперів S&P 500 (...). Ми робимо продукт для некваліфікованих інвесторів. І він назрів - ставки за депозитами низькі, а навколо безліч новин про те, як росте Tesla і взагалі як зростає ринок цінних паперів. Усі клієнти хочуть купити собі трошки Apple або Tesla, і ми хочемо їм надати таку можливість", – повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський в інтерв'ю виданню "Новое Время. Бизнес".

За його словами, monobank планує непомітно, "під капотом", кожному клієнту на платформі оформляти е-ліцензію, і клієнтські гроші направлятимуться іноземному брокеру. "Але це все буде безшовно, онбординг буде в нас", – пояснив банкір.

Він додав, що продукт запланований для клієнтів із маленькими чеками та розрахований на середній чек близько $1 тис.

Гороховський зазначив, що перспектива розвитку проекту залежить від кількості клієнтів. "Якщо в перший рік наберемо тисяч 100 клієнтів на це, будемо тему розвивати. А якщо не наберемо, буде в портфелі ще один продукт, який підкреслює нашу технологічність, але особливих результатів не дає", – ідеться в інтерв'ю.

Крім того, monobank планує в першому кварталі 2022 року встановити власні банкомати кеш-ін. За його словами, банк уже привіз пілотну партію і створює софт для банкоматів.

"Така інфраструктура - це не про відділення. Дослідження платіжних систем засвідчили, що чим більша щільність банкоматів, тим вищий рівень кешлес. Коли клієнт розуміє, що він може зняти гроші на кожному розі, він їх не знімає. Ми показуємо, що банкомати monobank є, можна в будь-який момент зняти гроші або внести", - пояснив він.

Гороховський додав, що банкомати встановлюватимуться, насамперед, у Києві, оскільки близько 35% клієнтів банку - кияни.