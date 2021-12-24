Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку﻿ у продажу 24 грудня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,26 гривень за долар, курс в покупці до 27,24 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 7 копійок до 30,86 гривень за євро, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,2400 - 27,2600 грн/долар, євро 30,8384 - 30,8610 грн/євро, російський рубль 0,3694-0,3700 грн/рубль.

Нагадаємо, 23 грудня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,2100 - 27,2300 грн/долар, євро 30,7690 - 30,7916 грн/євро, російський рубль 0,3700 - 0,3706 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 28 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,23 гривень за долар. Курс впав на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.