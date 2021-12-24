Кличко став на захист Порошенка

Мер Києва і колишній політичний партнер Петра Порошенка Віталій Кличко заступився за експрезидента. Каже, що подібне переслідування негативно впливає на імідж України, повідомляє Українська правда.

"Ті дії, які відбуваються сьогодні щодо п'ятого Президента України шкодять державі. Бо, коли такі серйозні виклики і всередині країни, і біля її кордонів, подібні дії негативно впливають і на ситуацію в державі, і на імідж України.



Що думає весь світ, коли два Президенти однієї країни конфліктують між собою?

Що думають громадяни країни, коли її нинішній і колишній Президенти з’ясовують, хто більший ворог? Хоча справжній ворог - відомий, і загрожує подальшою агресією. А країна - давно в облозі бідності, корупції, високих тарифів, коронавірусу та економічної кризи.

Сьогодні , як ніколи, необхідні єдність українського суспільства, спільні зусилля всіх патріотичних сил. Щоб зберегти країну, її незалежність і європейське майбутнє.

Нам потрібно боротися не один проти одного, а за Україну!", - заявив Кличко.