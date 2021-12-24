Ситуація у ТКГ. Єрмак цього тижня проведе переговори із Козаком
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак цього тижня проведе переговори із заступником голови адміністрації президента Росії Дмитром Козаком, повідомляє Новое время.
Єрмак пзаявив, що обговорить із Козаком те, що відбувається у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу.
"Ми спілкувалися тиждень тому і знову плануємо контактувати цього тижня. Ми з ним говоримо про те, що відбувається у ТКГ, обговорюємо саме ініціативи України", - заявив він.
Єрмак також нагадав, що Козак є політичним радником російського лідера в нормандському форматі, тому сторони обговорять і цей переговорний процес.
"Також періодично ми проводимо консультації з питань, що обговорюються в ТКГ", - підсумував він.
22 грудня учасники засідання Тристоронньої контактної групи досягли взаєморозуміння в «рішучості повністю дотримуватися» заходів щодо посилення режиму припинення вогню.