У Чехії померла 30-річна українка

У Чехії померла українка, вона захворіла на коронавірус та потрапила до лікарні. 30-річну жінку вводили у стан штучної коми, у неї на 70% були уражені легені, повідомляє УНІАН.

30-річна Рената приїхала до Чехії з Закарпаття, раніше вона жила у Хусті. 10 грудня на сторінці громадської організації "Волонтери Закарпаття" у Facebook з'явилася інформація про те, що жінка заразилася коронавірусом та потребує допомоги.

Вже на четвертий день хвороба сильно прогресувала. Українка мала ураження легенів на 70%, лікарі ввели її у штучну кому. Коштів на лікування не вистачало, тому волонтери просили небайдужих українців про допомогу.

Українка померла / скриншот - Facebook Maryanka Tomishch

Сьогодні, 24 грудня, подруга українки повідомила сумну звістку. Українка не вижила, коронавірус виявився сильнішим.