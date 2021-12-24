Потепління до 9°С – і знову мороз: погода 25-26 грудня

Першого дня останніх, але тривалих вихідних грудня синоптики обіцяють значне потепління по всій країні – лише в одному регіоні залишиться мінімальний мороз удень. Але вже наступного дня на українців знову чекає похолодання та погіршення погодних умов.

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У суботу, 25 грудня, у всіх північних, східних, а також у більшості західних та центральних областей очікується від -1°С на сході до 3°С у центрі вдень та від -9°С до 1°С уночі відповідно. Разом з тим, у Закарпатській, Дніпропетровській та Запорізькій областях буде дещо тепліше – близько 2-4°С удень та від -2°С у центрі до 1°С уночі. А ось найтепліше буде в решті південних областей, а також у Криму – там обіцяють 5-9°С удень і від -1°С на півдні до 2°С на півострові вночі.

З опадів 25 грудня очікується мокрий сніг із дощем у всіх регіонах, крім півдня та Криму. Також у зв'язку з цим у відповідних регіонах очікується ожеледиця. На півдні місцями можливий дрібний сніг, у Криму – дощ. Середня швидкість вітру у більшості регіонів становитиме 14-25 км/год в середньому. На Луганщині можливі шквали до 36 км/год, у Криму – до 29-32 км/год. Менш сильний вітер буде у південних та західних областях – близько 11-22 км/год у середньому, на заході можливі шквали до 25 км/год.

У неділю, 26 грудня, Україну знову накриє похолодання. У всіх центральних, північних, а також у Харківській та більшості західних областей очікується від -6°С до -2°С удень і від -12°С до -4°С уночі. Несильно зміниться температура в решті східних, а також у Закарпатській та південних областях – там буде близько -1... 1°С удень і від -4°С на сході до 1°С уночі. А ось у Криму навіть потеплішає ще більше – там обіцяють 7-9°С удень та 4-6°С уночі.

З опадів 26 грудня очікуються: сніг на сході країни (крім Донецької області), а також в Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській областях; мокрий сніг із дощем на півдні країни (крім Миколаївської області), а також у Закарпатській та Донецькій областях; дощ у Криму. На сході, в центрі та на заході очікується вітер близько 7-14 км/год. На півдні, на півночі та в Криму – 11-22 км/год у середньому. На півострові можливі шквали до 29 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 25 грудня у Карпатах очікується сильний сніг та завірюха (перший рівень небезпеки, жовтий).

У столиці України, Києві, 25-26 грудня очікується температура від -8°С до 2°С протягом дня, вітер у межах 11-25 км/год, ожеледиця в суботу та ясна погода в неділю.